Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бешикташ
Гезтепе - Бешикташ: обзор матча 26 января 2020
Гезтепе
26.01.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
45+2'
С. Боргес
38'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Бешикташ
Желтая карточка
Бету
90'
+3
84'
Желтая карточка
Д. Вида
Желтая карточка
К. Джером
77'
67'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Желтая карточка
С. Айдогду
54'
52'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
45'
+4
Желтая карточка
А. Хатчинсон
ГОЛ! 1:1!
С. Боргес
Пас отдал
С. Гюрлер
45'
+2
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Йылмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Гезтепе
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
2-3-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
7
Гюрлер
8
Айдогду
5
Боргес
35
Джером
3-3-2
1
Кариус
5
Дуглас
21
Вида
4
Руис
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
20
Уйсал
5
Диаби
17
Йылмаз
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
8
Марсио Моссоро
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Гезтепе
Бешикташ
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 12:20
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 12:20
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+