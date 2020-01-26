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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Фортуна
Байер - Фортуна: обзор матча 26 января 2020
Байер
26.01.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
40'
К. Хаверц
79'
Л. Бендер
89'
Л. Аларио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Фортуна
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Аларио
89'
87'
Желтая карточка
Р. Хеннингс
87'
Замена
Н. Ампома
️️️️
Э. Томми
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Фолланд
87'
86'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
ГОЛ! 2:0!
Л. Бендер
Пас отдал
К. Демирбай
79'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Диаби
75'
65'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
С. Скрыбски
63'
Замена
К. Штегер
️️️️
О. Финк
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Беллараби
40'
19'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
7
Оливер Финк
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
19
Диаби
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
3-2-3-1-1
33
Кастенмайер
23
Айхан
25
Циммерманн
4
Хоффманн
27
Моралес
29
Зуттнер
7
Финк
31
Соботтка
27
Томми
7
Скрыбски
10
Хеннингс
31
Фолланд
10
Амири
10
Амири
31
Фолланд
19
Диаби
27
Аларио
27
Аларио
19
Диаби
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
7
Финк
7
Штегер
7
Штегер
7
Финк
27
Томми
11
Ампома
11
Ампома
27
Томми
7
Скрыбски
9
Ковнацки
9
Ковнацки
7
Скрыбски
Остались в запасе
Байер
Фортуна
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Синта Аппелькамп
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Синта Аппелькамп
ПВ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Байер - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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