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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 26 января 2020
Вальядолид
26.01.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Реал
78'
Начо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
78'
ГОЛ! 0:1!
Начо
Пас отдал
Т. Кроос
76'
Желтая карточка
Начо
57'
Желтая карточка
Л. Модрич
36'
Желтая карточка
Р. Варан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-4-2
1
Масип
15
Гарсия
22
Кико
22
Салису
12
Фернандес
4
Алькарас
2
Антонито
6
Феде
21
Мичел
14
Гвардиола
20
Унал
4-1-2-2-1
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вальядолид - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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