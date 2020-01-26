Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 26 января 2020
Серкль Брюгге
26.01.2020, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
87'
Ф. Амузу
90+4'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
Желтая карточка
С. Питерс
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Влап
Пас отдал
М. Мурильо
Желтая карточка
К. Ив Дабила
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
Н. Шадли
86'
Желтая карточка
З. Баккали
Желтая карточка
Л. Кулибали
66'
19'
Желтая карточка
П. Зули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
8
Стеф Питерс
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Серкль Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
14
Мичел Влап
АП
3-2-1-1
13
Дабила
5
Хацисаяс
4
Панцо
8
Питерс
4
Бьянсон
29
Кулибали
9
Фостер
3-3-1
1
ван Кромбрадж
4
Компани
32
Люккассен
62
Мурильо
6
Локонга
44
Зули
89
Шадли
56
Салемакерс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
28
Гийом Хуберт
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
14
Мичел Влап
АП
39
Эдо Кайембе
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
33
Дави Руф
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Мартон Эппель
ЦФ
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
39
Эдо Кайембе
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
33
Дави Руф
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+