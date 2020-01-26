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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 26 января 2020
Реал Сосьедад
26.01.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
46'
А. Исак
58'
А. Барренечеа
81'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
90'
+3
Желтая карточка
Лумор
83'
Замена
Абдон
️️️️
А. Будимир
ГОЛ! 3:0!
Порту
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Исак
80'
Замена
А. Гевара
️️️️
М. Мерино
77'
71'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Жуниор
64'
Желтая карточка
М. Вальент
59'
Замена
А. Посо
️️️️
А. Фебас
ГОЛ! 2:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
Порту
58'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Порту
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
24
Ле Норман
3
Муньос
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
9
Исак
4-2-2-2
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
15
Гамес
14
Баба
14
Фебас
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
9
Эрнандес
17
Будимир
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Мерино
6
Гевара
6
Гевара
23
Мерино
9
Исак
24
Янузай
24
Янузай
9
Исак
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
14
Фебас
24
Посо
24
Посо
14
Фебас
17
Будимир
9
Абдон
9
Абдон
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
25
Жоан Састре
ПЗ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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