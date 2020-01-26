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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 26 января 2020
Парма
26.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
19'
Р. Гальоло
34'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
Желтая карточка
В. Лорини
68'
Желтая карточка
Эрнани
59'
49'
Желтая карточка
Р. Бекао
45'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
ГОЛ! 2:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
М. Скоццарелла
34'
30'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
ГОЛ! 1:0!
Р. Гальоло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-1-4-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
36
Дармиан
23
Скоццарелла
33
Куцка
21
Кулушевски
27
Куртич
23
Эрнани
14
Корнелиус
3-5-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
50
Бекао
42
Фофана
8
Мандрагора
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
12
Сема
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Парма
Удинезе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Парма - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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