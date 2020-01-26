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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 26 января 2020
Кортрейк
26.01.2020, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
8'
С. Дели
39'
Ф. Рикка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Брюгге
85'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
61'
39'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рикка
Пас отдал
Р. Вормер
Желтая карточка
И. Эзекиель
31'
Желтая карточка
Э. Каж
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Дели
Пас отдал
Р. Вормер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
1-3-2
16
Якубек
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
10
Каж
30
Д'Хаен
70
Эзекиель
28
Оканси
3-1-3-1-2
22
Миньоле
15
Дели
3
Митрович
16
Рикка
3
Баланта
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
17
Де Кетеларе
8
Схрайверс
17
Опенда
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
10
Перси Тау
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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