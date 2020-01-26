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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 26 января 2020
Коньяспор
26.01.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
26'
Р. Фалькао
79'
А. Бюйюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Галатасарай
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Бюйюк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
63'
Желтая карточка
М. Лемина
41'
Желтая карточка
С. Фегули
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
О. Байрам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
4-1-2
1
Киринтили
42
Саинер
89
Скубич
5
Аничич
5
Ай
16
Йонссон
8
Хаджиахметович
8
Евтович
3-4-1-1
16
Муслера
6
Джалик
4
Донк
25
Мариано
4
Сараччи
8
Фегули
99
Лемина
18
Байрам
14
Сери
9
Фалькао
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Конья
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