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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 26 января 2020
Вердер
26.01.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
65'
Д. Классен (АГ)
79'
К. Баумгартнер
83'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
83'
ГОЛ! 0:3!
С. Адамян
Пас отдал
А. Крамарич
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Баумгартнер
65'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Классен
Желтая карточка
М. Фридль
60'
38'
Желтая карточка
А. Крамарич
Желтая карточка
Д. Классен
34'
22'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-2-3-1
1
Павленка
21
Топрак
13
Велькович
7
Фогт
32
Фридль
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Сарджент
4-1-2-1-2
20
Пентке
3
Кадержабек
21
Хюбнер
4
Пош
25
Акпогума
27
Гриллич
13
Руди
7
Цубер
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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