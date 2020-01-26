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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 26 января 2020
Сампдория
26.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
90'
+3
Желтая карточка
Рожерио
Желтая карточка
М. Габбиадини
79'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
69'
Желтая карточка
О. Колли
49'
Желтая карточка
А. Экдаль
28'
25'
Красная карточка
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
8
Экдаль
17
Линетти
2
Торсбю
11
Рамирес
11
Габбиадини
27
Квальярелла
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
19
Романья
13
Пелузо
77
Кирьякопулос
5
Локателли
25
Траоре
14
Мба Обьянг
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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