декабрь 2019
январь 2020
Португалия. Примейра (2019/2020), 18 тур
Франция. Кубок (2019/2020), 1/8 финала
Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/2 финала, ответный матч
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
Италия. Кубок (2019/2020), 1/4 финала
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 29 тур
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
22:45
Матч завершен
28 января, вторник
23:00
Матч завершен
Испания. Кубок (2019/2020), 1/8 финала