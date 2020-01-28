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    Расписание матчей 28-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2019/2020), 18 тур
    28 января, вторник
    00:01
    Спортинг
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
    28 января, вторник
    23:15
    Порту
    2:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2020
    28 января, вторник
    18:30
    Лехия
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2019/2020), 1/8 финала
    28 января, вторник
    20:30
    Анжер
    4:5
    Ренн
    Матч завершен
    28 января, вторник
    20:30
    Лимоне
    1:2
    Дижон
    Матч завершен
    28 января, вторник
    20:30
    Бельфор
    0:0
    (5:4)п
    Монпелье
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:55
    Монако
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/2 финала, ответный матч
    28 января, вторник
    22:45
    Астон Вилла
    2:1
    Лестер
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2019/2020), 1/4 финала
    28 января, вторник
    22:45
    Милан
    4:2
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 29 тур
    28 января, вторник
    22:45
    Блэкберн
    2:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Брентфорд
    0:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Кардифф
    2:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Лидс
    3:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Лутон Таун
    3:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Уиган Атлетик
    2:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    28 января, вторник
    22:45
    Халл Сити
    1:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    28 января, вторник
    23:00
    Рединг
    0:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2019/2020), 1/8 финала
    28 января, вторник
    23:00
    Тенерифе
    2:2
    (2:4)п
    Атлетик
    Матч завершен
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