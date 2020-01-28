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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Миллуолл
Лидс - Миллуолл: обзор матча 28 января 2020
Лидс
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
48'
П. Бэмфорд
62'
П. Эрнандес
66'
П. Бэмфорд
4'
Ш. Хатчинсон
23'
Д. Уоллес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Миллуолл
Желтая карточка
П. Бэмфорд
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Л. Эйлинг
66'
Желтая карточка
П. Эрнандес
64'
ГОЛ! 2:2!
П. Эрнандес
62'
ГОЛ! 1:2!
П. Бэмфорд
48'
26'
Желтая карточка
Р. Вудс
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Уоллес
4'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Лидс
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Миллуолл
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
4-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
11
Кошта
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
15
Пирс
4
Хатчинсон
2
Ромео
3
Уоллес
8
Моламби
18
Вудс
17
Уоллес
10
Бедварссон
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Лидс
Миллуолл
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
11
Коннор Мэхони
ПВ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лидс - Миллуолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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