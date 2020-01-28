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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 28 января 2020
Астон Вилла
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лестер
12'
М. Таргетт
90+3'
Трезеге
72'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Лестер
ГОЛ! 2:1!
Трезеге
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
90'
+3
76'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Х. Барнс
Желтая карточка
Д. Луис
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Таргетт
Пас отдал
Д. Грилиш
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нюланд
30
Хаус
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
24
Жилберт
6
Накамба
15
Луис
10
Грилиш
21
Эль-Гази
25
Саматта
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
22
Перес
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
20
Матия Шаркич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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