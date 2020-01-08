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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 08 января 2020
Лестер
08.01.2020, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Астон Вилла
74'
К. Ихеначо
28'
Ф. Жилберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Астон Вилла
86'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
М. Накамба
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ю. Тилеманс
79'
74'
Желтая карточка
Э. Конса
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
74'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
69'
67'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Трезеге
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Прат
46'
Желтая карточка
Д. Варди
39'
36'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Жилберт
Пас отдал
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
24
Хота
ПВ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
21
Перейра
18
Тилеманс
26
Прат
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
3-2-2-3
1
Нюланд
2
Мингс
15
Конса
30
Хаус
24
Жилберт
3
Тэйлор
6
Накамба
15
Луис
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
26
Прат
8
Чодури
8
Чодури
26
Прат
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
6
Накамба
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
6
Накамба
7
Трезеге
14
Хурихейн
14
Хурихейн
7
Трезеге
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
Главный тренер
Брендан Роджерс
24
Хота
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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