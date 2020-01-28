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Расписание матчей
Испания. Кубок
Тенерифе - Атлетик
Тенерифе - Атлетик: обзор матча 28 января 2020
Тенерифе
28.01.2020, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Атлетик
17'
И. Уильямс
54'
И. Уильямс
118'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тенерифе - Атлетик
118'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Бершиче
Пас отдал
А. Капа
Желтая карточка
А. Ортола
116'
99'
Желтая карточка
И. Мартинес
92'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
77'
Желтая карточка
Р. Гарсия
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
38'
Желтая карточка
Д. Гарсия
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
7'
Желтая карточка
И. Уильямс
2'
Красная карточка
Я. Эррерин
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тенерифе - Атлетик
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
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- : -
28.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
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20.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
Атлетик
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2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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