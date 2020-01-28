Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 28 января 2020
Рединг
28.01.2020, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
61'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бристоль Сити
74'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
66'
Желтая карточка
К. Смит
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Н. Элиассон
Желтая карточка
К. Гантер
45'
+1
33'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-4-1
1
Кабрал
2
Гантер
26
Мур
5
Моррисон
6
Блэкетт
8
Свифт
14
Эджария
21
Обита
25
Пеле
47
Пушкаш
3-3-3
32
Хант
5
Уилльямс
17
Бэйкер
8
Смит
8
Браунхилл
17
Элиассон
18
Дьедиу
18
Вайманн
35
Патерсон
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+