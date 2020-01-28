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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 28 января 2020
Брентфорд
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
14'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
Желтая карточка
С. Бенрахма
39'
23'
Желтая карточка
Б. Самба
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
4-2-2
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
17
Жанвье
3
Дальсгаард
23
Нергор
8
Йенсен
11
Уоткинс
10
Бенрахма
4-3-3
30
Самба
2
Кэш
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
70
Силва
27
Соу
26
Уотсон
11
Лолли
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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