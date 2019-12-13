ноябрь 2019
декабрь 2019
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 20 тур
13 декабря, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 15 тур
13 декабря, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 20 тур
13 декабря, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 17 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 19 тур
13 декабря, пятница
22:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2019/2020), 15 тур
13 декабря, пятница
22:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2019/2020), 18 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 22 тур
Испания. Примера (2019/2020), 17 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 14 тур
13 декабря, пятница
23:30
Матч завершен