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    Расписание матчей 13-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 20 тур
    13 декабря, пятница
    20:00
    Млада Болеслав
    2:3
    Яблонец
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 15 тур
    13 декабря, пятница
    20:30
    Аланьяспор
    0:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 20 тур
    13 декабря, пятница
    21:00
    Ольборг
    1:3
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 17 тур
    13 декабря, пятница
    22:00
    Херенвен
    1:2
    Виллем II
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 19 тур
    13 декабря, пятница
    22:30
    Кортрейк
    1:2
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 15 тур
    13 декабря, пятница
    22:30
    Хоффенхайм
    2:4
    Аугсбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 18 тур
    13 декабря, пятница
    22:45
    Лилль
    2:1
    Монпелье
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 22 тур
    13 декабря, пятница
    22:45
    Чарльтон
    2:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 17 тур
    13 декабря, пятница
    23:00
    Алавес
    1:1
    Леганес
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 14 тур
    13 декабря, пятница
    23:30
    Портимоненси
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
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