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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 13 декабря 2019
Лилль
13.12.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
40'
Н. Иконе (П)
84'
Р. Саншеш
74'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Желтая карточка
Н. Иконе
85'
Желтая карточка
Р. Саншеш
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Саншеш
Пас отдал
Н. Иконе
84'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Иконе
40'
37'
Желтая карточка
Т. Саванье
Желтая карточка
Б. Андре
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
6
Брадарич
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
4-2-1-1-2
28
Рульи
2
Суке
3
Конгре
4
Хилтон
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
26
Жереми Пье
ПЗ
97
Юсуф Языджи
АП
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
97
Юсуф Языджи
АП
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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