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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леганес
Алавес - Леганес: обзор матча 13 декабря 2019
Алавес
13.12.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
81'
Хоселу
43'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леганес
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
81'
72'
Желтая карточка
Х. Сильва
61'
Желтая карточка
К. Омеруо
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
К. Родригес
Желтая карточка
Хоселу
42'
8'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Р. Эли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-3-1-3
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
23
Наварро
19
Эли
5
Дуарте
8
Понс
22
Видаль
19
Гарсия
7
Бурк
13
Хоселу
7
Лукас
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
15
Авазим
5
Бустинса
33
Сильва
13
Родригес
16
Меса
21
Перес
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Алавес
Леганес
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Алавес - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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