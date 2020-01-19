декабрь 2019
январь 2020
Турция. Суперлига (2019/2020), 18 тур
19 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
19 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 20 тур
19 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 19 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 20 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 28 тур
19 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2019/2020), 19 тур
19 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
19 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 22 тур
19 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
19 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 23 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 18 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 17 тур
19 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Франция. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
19 января, воскресенье
19:15
Матч завершен