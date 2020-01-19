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    Расписание матчей 19-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2019/2020), 18 тур
    19 января, воскресенье
    13:30
    Антальяспор
    0:3
    Гезтепе
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:00
    Трабзонспор
    6:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:00
    Галатасарай
    2:1
    Денизлиспор
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 20 тур
    19 января, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    4:1
    Валенсия
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:00
    Бетис
    3:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:00
    Вильярреал
    1:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:30
    Атлетик
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:00
    Барселона
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 19 тур
    19 января, воскресенье
    14:15
    Венло
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:30
    Аякс
    2:1
    Спарта
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    16:30
    Эммен
    1:0
    Хераклес
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    2:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 20 тур
    19 января, воскресенье
    14:30
    Милан
    3:2
    Удинезе
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    17:00
    Брешиа
    2:2
    Кальяри
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    17:00
    Лечче
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Дженоа
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 28 тур
    19 января, воскресенье
    15:00
    Ноттингем Форест
    3:1
    Лутон Таун
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 19 тур
    19 января, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    0:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:15
    АЕК
    3:0
    Ларисса
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    0:0
    Волос
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:00
    ПАОК
    3:1
    Астерас
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    4:2
    Арис
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 22 тур
    19 января, воскресенье
    16:30
    Серкль Брюгге
    1:2
    Антверпен
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    22:00
    Зюлте-Варегем
    0:3
    Генк
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 23 тур
    19 января, воскресенье
    17:00
    Бернли
    2:1
    Лестер
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:30
    Ливерпуль
    2:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 18 тур
    19 января, воскресенье
    17:30
    Герта
    0:4
    Бавария
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:00
    Падерборн
    1:4
    Байер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 17 тур
    19 января, воскресенье
    18:00
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    20:30
    Фамаликан
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    23:00
    Риу Аве
    2:0
    Боавишта
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
    19 января, воскресенье
    19:15
    Консолат Марсель
    0:2
    Ренн
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    Дижон
    5:0
    Ним
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    Монпелье
    5:0
    Кан
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    19:15
    Руан
    1:4
    Анжер
    Матч завершен
    19 января, воскресенье
    22:55
    Лорьян
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
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