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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 19 января 2020
Барселона
19.01.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
76'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
76'
72'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
69'
Вторая желтая
Х. Санчес
59'
Желтая карточка
Х. Санчес
12'
Желтая карточка
Д. Мачис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
23
Видаль
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
5
Санчес
16
Диас
25
Гоналон
12
Азиз
88
Брайс
11
Мачис
14
Вадильо
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Барселона
Гранада
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
21
Карлос Нева
ЛЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Барселона - Гранада
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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