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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 января 2020
Ливерпуль
19.01.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
14'
В. ван Дейк
90+3'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Алиссон
90'
+3
87'
Замена
Д. Далот
️️️️
Л. Шоу
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
83'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Фирмино
83'
74'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Б. Уильямс
74'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Перейра
72'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
66'
26'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
14'
8'
Желтая карточка
Н. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
29
Ван-Биссака
18
Матич
33
Уильямс
7
Фред
7
Джеймс
8
Перейра
9
Марсьяль
9
Фирмино
6
Фабиньо
6
Фабиньо
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
10
Лаллана
10
Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
23
Шоу
2
Далот
2
Далот
23
Шоу
33
Уильямс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
33
Уильямс
8
Перейра
64
Мата
64
Мата
8
Перейра
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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