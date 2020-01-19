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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Интер
Лечче - Интер: обзор матча 19 января 2020
Лечче
19.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Интер
77'
М. Манкосу
72'
А. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Интер
Желтая карточка
Б. Меккарьелло
90'
+3
88'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:1!
М. Манкосу
Пас отдал
Ж. Маер
77'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Бастони
Пас отдал
К. Бираги
32'
Желтая карточка
А. Кандрева
Желтая карточка
Д. Донати
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2
5
Манкосу
13
Россеттини
15
Лучионе
15
Делл'Орко
2
Донати
10
Петриччионе
14
Дейола
3
Рисполи
18
Лападула
15
Бабакар
4-1-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
2
Годин
6
де Врей
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
23
Барелла
8
Сенси
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Лечче
Интер
25
Филиппо Фалько
ПВ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лечче - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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