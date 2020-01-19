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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 19 января 2020
Атлетик
19.01.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
76'
Р. Гарсия (П)
56'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
К. Васкес
Желтая карточка
И. Мартинес
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гарсия
76'
73'
Желтая карточка
Р. Бланко
56'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
Ю. Бершиче
27'
23'
Желтая карточка
Н. Араужо
Желтая карточка
У. Лопес
19'
Желтая карточка
А. Капа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
4-2-1-3
1
Эррерин
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
11
Гомес
4-3-1-2
36
Бланко
20
Васкес
14
Араужо
24
Мурильо
15
Оласа
5
Йокушлу
8
Бельтран
12
Рафинья
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетик - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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