Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 19 января 2020
Бернли
19.01.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
56'
К. Вуд
79'
Э. Вествуд
33'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лестер
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Вуд
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Э. Вествуд
79'
74'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
74'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
Б. Ми
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
56'
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Прат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
28
Фукс
26
Прат
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
9
Вуд
12
Леннон
12
Леннон
9
Вуд
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
Остались в запасе
Бернли
Лестер
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бернли - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+