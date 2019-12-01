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    Расписание матчей 01-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 30 тур
    1 декабря, воскресенье
    00:00
    Гомель
    3:0
    Торпедо
    Тех. поражение
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Витебск
    0:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:3
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Ислочь
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    2:1
    Неман
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Шахтер
    1:0
    Городея
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Энергетик-БГУ
    5:3
    Дняпро
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 36 тур
    1 декабря, воскресенье
    01:00
    Ботафого
    0:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    01:00
    Сеара
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:00
    Аваи
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:00
    Гойас
    1:2
    Форталеза
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:3
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 18 тур
    1 декабря, воскресенье
    12:00
    ЦСКА (мол)
    1:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Краснодар (мол)
    4:1
    Тамбов (мол)
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 18 тур
    1 декабря, воскресенье
    13:45
    Копенгаген
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Рандерс
    3:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    2:1
    Оденсе
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Эсбьерг
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Ольборг
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Газиантеп
    1:2
    Денизлиспор
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Истанбул Башакшехир
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    1:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 15 тур
    1 декабря, воскресенье
    14:00
    Севилья
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:00
    Атлетик
    2:0
    Гранада
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Эспаньол
    2:4
    Осасуна
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:30
    Хетафе
    4:0
    Леванте
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    23:00
    Атлетико
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 15 тур
    1 декабря, воскресенье
    14:15
    Твенте
    2:5
    Аякс
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    0:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    1:0
    Зволле
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:45
    АЗ Алкмаар
    1:0
    Венло
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:00
    Эммен
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 14 тур
    1 декабря, воскресенье
    14:30
    Ювентус
    2:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Интер
    2:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Лацио
    3:0
    Удинезе
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Наполи
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:45
    Верона
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
    1 декабря, воскресенье
    15:00
    Росс Каунти
    1:4
    Селтик
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    5:0
    Хартс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 16 тур
    1 декабря, воскресенье
    15:00
    Десна
    2:0
    Александрия
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    15:00
    Мариуполь
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:30
    Олимпик
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 12 тур
    1 декабря, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:15
    Ксанти
    1:0
    Атромитос
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:15
    Арис
    1:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 17 тур
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Остенде
    3:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Стандард
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    22:00
    Кортрейк
    0:2
    Гент
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 16 тур
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Альтах
    2:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    0:4
    Рапид
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 18 тур
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Виктория
    1:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Млада Болеслав
    3:1
    Теплице
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Яблонец
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:00
    Славия
    2:0
    Карвина
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 18 тур
    1 декабря, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:00
    Зенит
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 15 тур
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Нант
    2:1
    Тулуза
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:00
    Ренн
    2:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 14 тур
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Вулверхэмптон
    1:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    17:00
    Норвич Сити
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:30
    Лестер
    2:1
    Эвертон
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    19:30
    Манчестер Юнайтед
    2:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 13 тур
    1 декабря, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    4:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Вольфсбург
    2:3
    Вердер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 12 тур
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Тондела
    0:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:30
    Витория Сетубал
    1:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    23:00
    Жил Висенте
    3:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 16 тур
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Базель
    3:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    1:4
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    18:00
    Лугано
    1:0
    Серветт
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 30 тур
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    3:2
    Ранхейм
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Мольде
    4:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Бранн
    1:5
    Викинг
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    4:1
    Одд
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    1:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Лиллестрем
    0:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    1 декабря, воскресенье
    20:00
    Мьёндален
    1:0
    Волеренга
    Матч завершен
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