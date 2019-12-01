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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 01 декабря 2019
Норвич Сити
01.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
21'
Т. Пукки
45+2'
Т. Кантвелл
29'
П. Обамеянг (П)
57'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
89'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Озил
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Т. Кантвелл
83'
78'
Замена
Б. Сака
️️️️
М. Гендузи
70'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Уиллок
66'
Желтая карточка
К. Чамберс
57'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
ГОЛ! 2:1!
Т. Кантвелл
Пас отдал
О. Эрнандес
45'
+2
Желтая карточка
К. МакЛин
44'
Желтая карточка
Т. Крул
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
К. МакЛин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Годфри
3
Бирам
10
Амаду
28
Трибулл
23
МакЛин
10
Кантвелл
11
Эрнандес
20
Пукки
4-1-2-1-2
1
Лено
13
Мустафи
12
Чамберс
4
Луис
23
Колашинац
34
Джака
28
Уиллок
6
Гендузи
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
10
Кантвелл
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Кантвелл
28
Уиллок
34
Торрейра
34
Торрейра
28
Уиллок
10
Озил
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Озил
6
Гендузи
7
Сака
7
Сака
6
Гендузи
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Фредди Юнберг
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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