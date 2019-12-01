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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леганес
Севилья - Леганес: обзор матча 01 декабря 2019
Севилья
01.12.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
63'
Д. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леганес
Желтая карточка
Ф. Васкес
90'
+5
Желтая карточка
Б. Хиль
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Р. Росалес
Замена
С. Гомес
️️️️
Л. де Йонг
83'
78'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
О. Родригес
78'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Ресио
68'
Желтая карточка
О. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Д. Карлос
63'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Нолито
62'
Замена
Н. Гудель
️️️️
О. Торрес
58'
Желтая карточка
О. Торрес
56'
49'
Желтая карточка
Ч. Авазим
5'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Сиовас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
19
Хордан
11
Банега
8
Торрес
20
Васкес
3
Нолито
26
де Йонг
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
15
Авазим
5
Бустинса
16
Росалес
33
Сильва
22
Сиовас
21
Перес
36
Ресио
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
3
Нолито
17
Хиль
17
Хиль
3
Нолито
26
де Йонг
21
Гомес
21
Гомес
26
де Йонг
8
Торрес
8
Гудель
8
Гудель
8
Торрес
22
Сиовас
13
Родригес
13
Родригес
22
Сиовас
36
Ресио
14
Эрасо
14
Эрасо
36
Ресио
14
Родригес
11
Арнайц
11
Арнайц
14
Родригес
Остались в запасе
Севилья
Леганес
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Севилья - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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