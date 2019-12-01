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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Сент-Этьен
Ренн - Сент-Этьен: обзор матча 01 декабря 2019
Ренн
01.12.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
25'
Рафинья
90+3'
Д. Да Силва
19'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Б. Бурижо
90'
+3
83'
Желтая карточка
С. Паленсия
69'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Желтая карточка
М. Ньянг
40'
29'
Желтая карточка
З. Юссуф
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
Пас отдал
Р. дель Кастильо
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-1-3
16
Менди
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Морель
14
Траоре
27
Бурижо
20
дель Кастильо
23
Эну
99
Ньянг
11
Рафинья
3-3-1-2-1
16
Руффье
15
Колоджейчак
24
Перрен
2
Мукуди
14
Паленсия
6
М'Вила
47
Трауко
28
Юссуф
10
Будебуз
99
Буанга
99
Диони
Остались в запасе
Ренн
Сент-Этьен
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
70
Арно Норден
ЛВ
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Ренн - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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