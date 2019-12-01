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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 01 декабря 2019
Верона
01.12.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 3
Завершен
Рома
21'
Д. Фараони
17'
Д. Клюйверт
45'
Д. Перотти (П)
90+2'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
С. Амрабат
90'
86'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Э. Джеко
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дзакканьи
80'
70'
Желтая карточка
А. Диавара
Замена
М. Велозу
️️️️
М. Пессина
70'
67'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Ундер
Замена
Э. Сальседо
️️️️
В. Верре
65'
Желтая карточка
С. Боккетти
64'
61'
Желтая карточка
Д. Манчини
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Перотти
Желтая карточка
К. Гюнтер
44'
35'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Клюйверт
28'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 1:1!
Д. Фараони
Пас отдал
М. Дзакканьи
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
16
Боккетти
22
Гюнтер
13
Ррахмани
19
Фараони
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
11
Ди Кармине
4-1-1-3-1
13
Лопес
18
Сантон
23
Манчини
6
Смоллинг
11
Коларов
24
Диавара
17
Верету
7
Ундер
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
32
Пессина
44
Велозу
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
11
Паццини
11
Паццини
10
Дзакканьи
26
Верре
10
Сальседо
10
Сальседо
26
Верре
7
Ундер
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Ундер
10
Джеко
17
Фасио
17
Фасио
10
Джеко
19
Клюйверт
8
Перотти
8
Перотти
19
Клюйверт
Остались в запасе
Верона
Рома
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Верона - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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