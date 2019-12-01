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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 01 декабря 2019
Лестер
01.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
68'
Д. Варди
90+4'
К. Ихеначо
23'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Р. Перейра
90'
+4
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
82'
78'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Ивоби
78'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
К. Ихеначо
68'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
62'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
23'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
22
Мина
27
Холгейт
5
Кин
19
Сидибе
12
Динь
22
Дэвис
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
9
Калверт-Льюин
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
9
Кен
9
Кен
17
Ивоби
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Лестер - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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