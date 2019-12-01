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Расписание матчей
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Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 01 декабря 2019
Локомотив
01.12.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
38'
А. Миранчук (П)
23'
М. Филипп
49'
М. Филипп (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
Желтая карточка
В. Чорлука
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Шунин
89'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
М. Филипп
Желтая карточка
Г. Крыховяк
75'
73'
Замена
Т. Шунич
️️️️
С. Игбун
Замена
Эдер
️️️️
А. Коломейцев
65'
62'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Кардозу
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Куликов
57'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Филипп
Желтая карточка
В. Игнатьев
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
38'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Филипп
Пас отдал
С. Паршивлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Динамо
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Коченков
31
Рыбус
14
Чорлука
5
Хеведес
20
Игнатьев
26
Серкейра
20
Крыховяк
25
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
90
Смолов
4-1-3-1-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
44
Рыков
18
Ордец
18
Морозов
33
Нойштедтер
26
Филипп
4
Юсупов
34
Рауш
20
Кардозу
44
Игбун
25
Куликов
8
Тугарев
8
Тугарев
25
Куликов
18
Коломейцев
24
Эдер
24
Эдер
18
Коломейцев
20
Кардозу
9
Н'Жи
9
Н'Жи
20
Кардозу
44
Игбун
44
Шунич
44
Шунич
44
Игбун
26
Филипп
77
Каборе
77
Каборе
26
Филипп
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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