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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 01 декабря 2019
Трабзонспор
01.12.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
51'
А. Серлот
90'
Ю. Нагатомо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
90'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нагатомо
67'
Желтая карточка
Маркао
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
Х. Соса
51'
40'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Х. Соса
26'
26'
Желтая карточка
О. Байрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
2-2-2
5
Хосейни
27
Перейра
12
Оби Микел
7
Соса
9
Нвакаеме
9
Серлот
3-4-2-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
18
Байрам
8
Фегули
99
Лемина
5
Нагатомо
20
Бельханда
15
Н'Зонзи
10
Бюйюк
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
7
Эмре Мор
ПВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
7
Эмре Мор
ПВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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