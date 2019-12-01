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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 01 декабря 2019
Парма
01.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Милан
88'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
90'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
89'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
88'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эрнандес
Желтая карточка
С. Якопони
61'
58'
Желтая карточка
И. Беннасер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-4-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
36
Дармиан
16
Бругман
33
Куцка
23
Эрнани
20
Барилла
21
Кулушевски
27
Жервиньо
4-4-1-1
1
Доннарумма
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Конти
19
Эрнандес
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Беннасер
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Пентек
Остались в запасе
Парма
Милан
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Парма - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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