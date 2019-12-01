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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 01 декабря 2019
Боруссия М
01.12.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
3'
М. Тюрам
46'
Б. Эмболо
51'
П. Херрманн
71'
Б. Эмболо
6'
Д. Шмид
58'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
84'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ! 4:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Ф. Нойхаус
71'
58'
ГОЛ! 3:2!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
Желтая карточка
Т. Янчке
57'
ГОЛ! 3:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Б. Эмболо
51'
ГОЛ! 2:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
П. Херрманн
46'
Желтая карточка
Л. Бенеш
40'
Желтая карточка
П. Херрманн
36'
30'
Желтая карточка
Д. Хайнц
6'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
24
Янчке
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
3-3-1-2
1
Флеккен
4
Шлоттербек
5
Гульде
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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