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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 01 декабря 2019
Манчестер Юнайтед
01.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
42'
Т. Хитон (АГ)
64'
В. Линделеф
11'
Д. Грилиш
66'
Т. Мингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Шоу
89'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Марсьяль
82'
81'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Хурихейн
Замена
Л. Шоу
️️️️
Б. Уильямс
79'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
74'
66'
ГОЛ! 2:2!
Т. Мингс
Пас отдал
М. Таргетт
ГОЛ! 2:1!
В. Линделеф
Пас отдал
Фред
64'
Желтая карточка
Б. Уильямс
62'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Хитон
42'
Желтая карточка
Фред
24'
18'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Г. Магуайр
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Перейра
7
Джеймс
9
Марсьяль
64
Мата
4-3-2-1
22
Хитон
24
Жилберт
2
Мингс
15
Конса
23
Таргетт
12
Луис
7
МакГинн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Уэсли
33
Уильямс
23
Шоу
23
Шоу
33
Уильямс
9
Марсьяль
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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