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Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 декабря 2019
Вулверхэмптон
01.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
64'
М. Доэрти
2'
Л. Муссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
90'
Желтая карточка
Д. Иган
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Р. Хименес
64'
63'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
54'
Желтая карточка
Д. Балдок
42'
Желтая карточка
Д. Флек
15'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Желтая карточка
Л. Дендокер
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
2
Доэрти
3
Килман
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-4-2
1
Хендерсон
6
Бешам
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
6
Ландстрем
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
11
Муссе
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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