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    Расписание матчей 10-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2019/2020), 16 тур
    10 января, пятница
    22:00
    Бенфика
    2:1
    Авеш
    Матч завершен
    10 января, пятница
    22:00
    Санта-Клара
    0:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 20 тур
    10 января, пятница
    22:45
    Ренн
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 22 тур
    10 января, пятница
    23:00
    Шеффилд Юнайтед
    1:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
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