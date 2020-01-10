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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 10 января 2020
Ренн
10.01.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
84'
К. Строотман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Марсель
89'
Желтая карточка
М. Сансон
84'
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
Желтая карточка
Д. Да Силва
82'
79'
Желтая карточка
Д. Пайет
50'
Желтая карточка
Б. Камара
35'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
Х. Траоре
32'
30'
Желтая карточка
Б. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-2
16
Менди
27
Мауасса
21
Морель
3
Да Силва
14
Траоре
27
Бурижо
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
11
Рафинья
99
Ньянг
4-1-2-2-1
30
Манданда
70
Сарр
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
28
Радоньич
9
Бенедетто
Остались в запасе
Ренн
Марсель
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ренн - Марсель
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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