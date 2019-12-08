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    Расписание матчей 08-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2019/2020), 14 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:00
    Коньяспор
    0:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Антальяспор
    1:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Денизлиспор
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:00
    Касымпаша
    2:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 16 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:00
    Эйбар
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:00
    Бетис
    3:2
    Атлетик
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Вальядолид
    0:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:30
    Леганес
    3:2
    Сельта
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    23:00
    Осасуна
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 19 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:00
    Силькеборг
    2:1
    Рандерс
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:00
    Сендерийск
    2:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:00
    Орхус
    1:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Нордшелланд
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 19 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    2:3
    Урал
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Сочи
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:00
    Спартак
    1:4
    Ростов
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 16 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:15
    Витесс
    0:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    РКС Ваалвейк
    1:3
    Херенвен
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    0:1
    Утрехт
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:45
    Спарта
    0:0
    Хераклес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 15 тур
    8 декабря, воскресенье
    14:30
    Лечче
    2:2
    Дженоа
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    2:2
    Кальяри
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    0:1
    Брешиа
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Торино
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:00
    Сампдория
    0:1
    Парма
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:45
    Болонья
    2:3
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 17 тур
    8 декабря, воскресенье
    15:00
    Карпаты
    2:6
    Десна
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    15:00
    Мариуполь
    0:0
    Львов
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Динамо
    1:2
    Заря
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 20 тур
    8 декабря, воскресенье
    15:00
    Вест Бромвич
    5:1
    Суонси
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    8 декабря, воскресенье
    16:00
    ПАС Ламия
    2:1
    ОФИ
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:15
    Астерас
    1:1
    Ларисса
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:30
    Атромитос
    2:2
    Арис
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:30
    Волос
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 18 тур
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:2
    Стандард
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    0:0
    Шарлеруа
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Эйпен
    1:0
    Остенде
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 17 тур
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Штурм
    1:2
    Альтах
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Маттерсбург
    1:2
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:00
    Рапид
    2:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 19 тур
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Карвина
    1:1
    Сигма
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    16:30
    Динамо
    2:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:00
    Спарта
    5:2
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 17 тур
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Реймс
    3:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:00
    Нант
    1:0
    Дижон
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    23:00
    Марсель
    3:1
    Бордо
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 16 тур
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Астон Вилла
    1:4
    Лестер
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Норвич Сити
    1:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    17:00
    Ньюкасл
    2:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    19:30
    Брайтон
    2:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 14 тур
    8 декабря, воскресенье
    17:30
    Унион
    2:0
    Кельн
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:00
    Вердер
    0:1
    Падерборн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 13 тур
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Витория Гимараеш
    2:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Пасуш де Феррейра
    2:3
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    20:30
    Спортинг
    1:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    23:00
    Белененсеш
    1:1
    Порту
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 17 тур
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Базель
    4:0
    Сьон
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Тун
    1:4
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    0:5
    Серветт
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 38 тур
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Аваи
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    1:1
    Сеара
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Гойас
    3:2
    Гремио
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Сантос
    4:0
    Фламенго
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    2:1
    Баия
    Матч завершен
    8 декабря, воскресенье
    22:00
    ЦСА
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
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