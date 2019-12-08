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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 08 декабря 2019
Астон Вилла
08.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
45+2'
Д. Грилиш
20'
Д. Варди
41'
К. Ихеначо
49'
Д. Эванс
75'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лестер
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+1
80'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Б. Чилвел
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
М. Таргетт
78'
76'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Прат
75'
ГОЛ! 1:4!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Прат
64'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
Д. МакГинн
60'
Замена
Трезеге
️️️️
М. Накамба
59'
Желтая карточка
М. Таргетт
50'
49'
ГОЛ! 1:3!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Уэсли
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Грилиш
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Р. Перейра
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Мэддисон
38'
Желтая карточка
К. Ихеначо
Желтая карточка
М. Накамба
36'
Замена
Б. Энгелс
️️️️
Т. Мингс
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
К. Ихеначо
Желтая карточка
Т. Мингс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
4-3-2-1
22
Хитон
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
6
Накамба
12
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Чилвел
18
Тилеманс
26
Прат
4
Ндиди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
23
Таргетт
24
Жилберт
24
Жилберт
23
Таргетт
2
Мингс
3
Энгелс
3
Энгелс
2
Мингс
6
Накамба
7
Трезеге
7
Трезеге
6
Накамба
33
Чилвел
24
Джастин
24
Джастин
33
Чилвел
17
Ихеначо
11
Барнс
11
Барнс
17
Ихеначо
26
Прат
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Прат
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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