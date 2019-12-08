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Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 08 декабря 2019
Брайтон
08.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
34'
Н. Мопе
36'
Д. Проппер
28'
Д. Жота
44'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Берн
82'
Желтая карточка
Л. Данк
75'
44'
ГОЛ! 2:2!
Д. Жота
Пас отдал
Х. Кастро
ГОЛ! 2:1!
Д. Проппер
Пас отдал
Л. Троссард
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Д. Стивенс
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-5-2
13
Райан
5
Данк
4
Уэбстер
33
Берн
13
Муй
16
Стивенс
7
Альсате
24
Проппер
13
Гросс
11
Мопе
19
Троссард
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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