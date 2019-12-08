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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 08 декабря 2019
Болонья
08.12.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 3
Завершен
Милан
40'
Т. Эрнандес (АГ)
84'
Н. Сансоне (П)
15'
К. Пентек (П)
32'
Т. Эрнандес
46'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Сансоне
84'
83'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Ф. Сантандер
81'
Желтая карточка
Р. Паласио
77'
Желтая карточка
Т. Томиясу
74'
46'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бонавентура
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Эрнандес
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Сусо
21'
Желтая карточка
И. Беннасер
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Пентек
Желтая карточка
М. Бани
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
4
Денсвил
13
Бани
5
Данило
5
Томиясу
21
Джемаили
22
Схаутен
15
Поли
11
Сансоне
8
Паласио
70
Сков Ольсен
4-4-1-1
1
Доннарумма
37
Мусаккио
13
Конти
26
Романьоли
19
Эрнандес
19
Кессье
10
Беннасер
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Пентек
Остались в запасе
Болонья
Милан
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Болонья - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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