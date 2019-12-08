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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 08 декабря 2019
Бетис
08.12.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
2'
Хоакин
11'
Хоакин
20'
Хоакин
44'
И. Уильямс (П)
75'
Ю. Бершиче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
У. Лопес
Желтая карточка
А. Гуардадо
90'
+4
86'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
82'
Замена
Г. Ларрасабаль
️️️️
А. Капа
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Э. Гонсалес
80'
77'
Желтая карточка
И. Уильямс
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
77'
75'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Бершиче
Пас отдал
У. Лопес
Желтая карточка
В. Каптум
74'
Замена
В. Каптум
️️️️
Д. Лайнес
73'
69'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
О. Сансет
46'
Желтая карточка
У. Нуньес
46'
Замена
У. Нуньес
️️️️
И. Кордоба
44'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Уильямс
ГОЛ! 3:0!
Хоакин
Пас отдал
Л. Морон
20'
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
Пас отдал
А. Морено
11'
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
Эмерсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
5
Бартра
3
Феддаль
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
16
Лайнес
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
8
Сансет
14
Кордоба
19
Кодро
9
Уильямс
6
Гонсалес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
6
Гонсалес
16
Лайнес
6
Каптум
6
Каптум
16
Лайнес
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
14
Кордоба
14
Нуньес
14
Нуньес
14
Кордоба
8
Сансет
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Сансет
2
Капа
22
Ларрасабаль
22
Ларрасабаль
2
Капа
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Бетис - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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