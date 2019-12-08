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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 08 декабря 2019
Осасуна
08.12.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
45+2'
Л. Авила
11'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
89'
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Ф. Мерида
77'
Вторая желтая
Ойер
61'
Желтая карточка
Ойер
49'
46'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
Адриан
45'
+2
44'
Желтая карточка
С. Регилон
Желтая карточка
Р. Навас
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Э. Банега
10'
Желтая карточка
Ж. Кунде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Перес
2
Эступиньян
16
Навас
5
Гарсия
6
Ойер
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
22
Кардона
6
Авила
4-1-3-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
3
Регилон
5
Фернандо
11
Банега
8
Торрес
19
Хордан
14
Чичарито
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Осасуна - Севилья
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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