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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 08 декабря 2019
Марсель
08.12.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
48'
Ж. Амави
60'
М. Сансон
90+2'
Н. Радоньич
31'
Я. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
ГОЛ! 3:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
В. Ронжье
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Сансон
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Амави
Пас отдал
Д. Пайет
48'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Адли
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
45'
31'
ГОЛ! 0:1!
Я. Адли
Пас отдал
Д. Майя
Желтая карточка
Ж. Амави
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
29
Ясин Адли
АП
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
70
Сарр
21
Ронжье
8
Сансон
10
Пайет
98
Жермен
3-4-1-2
56
Костиль
6
Косиельни
23
Пабло
33
Йованович
20
Сабали
94
Отавио
14
Чуамени
23
Бенито
29
Адли
12
де Превилль
9
Майя
Остались в запасе
Марсель
Бордо
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Марсель - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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