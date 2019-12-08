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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 08 декабря 2019
Торино
08.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
22'
С. Дзадза
72'
К. Ансальди
90+1'
М. Касерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
Желтая карточка
А. Иццо
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Касерес
Пас отдал
Ф. Кьеза
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Верди
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Ансальди
Пас отдал
О. Эйна
72'
68'
Желтая карточка
Д. Влахович
Желтая карточка
Т. Ринкон
61'
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Беренгер
58'
51'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Геззаль
49'
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Д. Базелли
41'
Желтая карточка
О. Эйна
32'
31'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Ансальди
22'
Замена
О. Эйна
️️️️
Л. Де Сильвестри
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
3
Бремер
63
Н'Кулу
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
90
Верди
7
Беренгер
11
Дзадза
4-1-3-1-1
1
Дронговски
31
Миленкович
11
Чеккерини
4
Касерес
29
Дальберт
5
Пульгар
8
Кастровилли
24
Бенасси
18
Геззаль
14
Кьеза
28
Влахович
90
Верди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
90
Верди
29
Де Сильвестри
34
Эйна
34
Эйна
29
Де Сильвестри
7
Беренгер
8
Мейте
8
Мейте
7
Беренгер
18
Геззаль
23
Соттиль
23
Соттиль
18
Геззаль
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Торино - Фиорентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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