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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Сельта
Леганес - Сельта: обзор матча 08 декабря 2019
Леганес
08.12.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
55'
К. Родригес
64'
Н. Араужо
81'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Сельта
81'
ГОЛ! 1:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
71'
Вторая желтая
Г. Фернандес
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Араужо
Пас отдал
Г. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
55'
Желтая карточка
Р. Тарин
49'
49'
Желтая карточка
Г. Фернандес
Желтая карточка
Р. Перес
42'
30'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Ресио
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
28
Тарин
5
Бустинса
33
Сильва
13
Родригес
15
Авазим
36
Ресио
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
4
Айду
15
Оласа
12
Рафинья
5
Йокушлу
24
Шейх
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
Остались в запасе
Леганес
Сельта
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леганес - Сельта
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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