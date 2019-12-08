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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 08 декабря 2019
Спартак
08.12.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Ростов
81'
Э. Понсе
22'
Б. Зайнутдинов
53'
А. Ионов
79'
Д. Чистяков
83'
Б. Зайнутдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
А. Саплинов
90'
+2
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
87'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Б. Зайнутдинов
83'
ГОЛ! 1:4!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Х. Байрамян
Замена
С. Бакаев
️️️️
Р. Мирзов
82'
ГОЛ! 1:3!
Э. Понсе
Пас отдал
Д. Ларссон
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Чистяков
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
Н. Умяров
77'
74'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
А. Шюррле
️️️️
Г. Тил
72'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Пас отдал
Э. Шомуродов
45'
Пенальти не реализован!
И. Попов
Желтая карточка
А. Крал
42'
Желтая карточка
Г. Джикия
37'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зайнутдинов
18'
Желтая карточка
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Малколм Баду
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Ростов
46
Денис Попов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
2-2-2-1-3
98
Максименко
10
Мельгарехо
14
Джикия
18
Умяров
33
Крал
47
Зобнин
7
Бакаев
20
Тил
27
Мирзов
17
Ларссон
9
Понсе
4-1-1-3-1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
20
Тил
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Тил
27
Мирзов
17
Бакаев
17
Бакаев
27
Мирзов
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
Остались в запасе
Спартак
Ростов
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Малколм Баду
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Малколм Баду
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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